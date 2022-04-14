Worms Among Us (WORMS) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Worms Among Us (WORMS), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Worms Among Us (WORMS) Informasjon WORMS it's a memecoin token that will have it's own comic series, and collection of NFT's. It's created on the Solana blockchain through Pump.Fun. The purpose it's to create a transparent and honest coin, with the idea of bringing trust to the holders. The storyline it's being crafted along with a Literature Proffesor from the Melbourne University. All of our designs and art it's done on paper first, and then just for colour it's bring into a computer. Offisiell nettside: http://wormsamongus.com Kjøp WORMS nå!

Worms Among Us (WORMS) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Worms Among Us (WORMS), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 15.42K $ 15.42K $ 15.42K Total forsyning: $ 985.70M $ 985.70M $ 985.70M Sirkulerende forsyning: $ 985.70M $ 985.70M $ 985.70M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 15.42K $ 15.42K $ 15.42K All-time high: $ 0.00109254 $ 0.00109254 $ 0.00109254 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Worms Among Us (WORMS) pris

Worms Among Us (WORMS) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Worms Among Us (WORMS) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet WORMS tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange WORMS tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår WORMSs tokenomics, kan du utforske WORMS tokenets livepris!

WORMS prisforutsigelse Vil du vite hvor WORMS kan være på vei? Vår WORMS prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se WORMS tokenets prisforutsigelse nå!

