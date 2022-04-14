World Friendship Cash (WFCA) tokenomics Oppdag viktig innsikt i World Friendship Cash (WFCA), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

World Friendship Cash (WFCA) Informasjon WFCA is committed to building a digital economy that transcends the virtual and the real to solve the social and economic problems that Japan is currently facing, combine Japan's soft power with its hard power, and empower Japanese industries to enter the digital age. WFCA will create a metaverse platform that deeply integrates Japanese anime culture and traditional craftsman spirit. We will develop the anime NFT market to support creators to digitise their works through NFT, establish a virtual shopping mall to sell high-quality products from all over Japan, and open offline physical stores to form an O2O closed loop. Meanwhile, WFCA is applying to become a blockchain bank that not only supports crypto assets, but also provides complete legal tender account services. We will also build financial infrastructures such as exchanges, asset custody platforms, and asset management terminals. The goal of WFCA is to become a bridge between the virtual world and the real world, creating a new digital economy system. We welcome every creator and product producer to join this new digital ecosystem. Let's step into the new era of Web3 together! Offisiell nettside: https://wfca.io/ Teknisk dokument: https://wfca.io/assets/doc/WFCA_Whitepaper_ver1.1_220922.pdf?v20231004 Kjøp WFCA nå!

World Friendship Cash (WFCA) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for World Friendship Cash (WFCA), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 10.39M $ 10.39M $ 10.39M Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 415.17M $ 415.17M $ 415.17M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 25.03M $ 25.03M $ 25.03M All-time high: $ 2.37 $ 2.37 $ 2.37 All-Time Low: $ 0.00139981 $ 0.00139981 $ 0.00139981 Nåværende pris: $ 0.02483409 $ 0.02483409 $ 0.02483409 Lær mer om World Friendship Cash (WFCA) pris

World Friendship Cash (WFCA) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak World Friendship Cash (WFCA) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet WFCA tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange WFCA tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår WFCAs tokenomics, kan du utforske WFCA tokenets livepris!

