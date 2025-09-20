World Friendship Cash (WFCA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.02617592 24 timer lav $ 0.0290406 24 timer høy All Time High $ 2.37 Laveste pris $ 0.00139981 Prisendring (1H) -1.49% Prisendring (1D) -4.08% Prisendring (7D) -9.08%

World Friendship Cash (WFCA) sanntidsprisen er $0.02698308. I løpet av de siste 24 timene har WFCA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.02617592 og et toppnivå på $ 0.0290406, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til WFCA er $ 2.37, mens den rekordlave prisen er $ 0.00139981.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har WFCA endret seg med -1.49% i løpet av den siste timen, -4.08% over 24 timer og -9.08% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

World Friendship Cash (WFCA) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 11.20M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 26.98M Opplagsforsyning 415.17M Total forsyning 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på World Friendship Cash er $ 11.20M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på WFCA er 415.17M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 26.98M.