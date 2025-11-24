World Computer Money pris i dag

Sanntids World Computer Money (WCM) pris i dag er $ 0.00003077, med en 0.87% endring de siste 24 timene. Nåværende WCM til USD konverteringssats er $ 0.00003077 per WCM.

World Computer Money rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 28,457, med en sirkulerende forsyning på 924.93M WCM. I løpet av de siste 24 timene WCM har den blitt handlet mellom $ 0.00003077(laveste) og $ 0.00003139 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00125507, mens tidenes laveste notering var $ 0.00003077.

Kortsiktig har WCM beveget seg -- i løpet av den siste timen og -14.73% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

World Computer Money (WCM) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 28.46K$ 28.46K $ 28.46K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 28.46K$ 28.46K $ 28.46K Opplagsforsyning 924.93M 924.93M 924.93M Total forsyning 924,929,416.8968393 924,929,416.8968393 924,929,416.8968393

