World Cat pris i dag

Sanntids World Cat (WORLD CAT) pris i dag er $ 0.0062882, med en 3.95% endring de siste 24 timene. Nåværende WORLD CAT til USD konverteringssats er $ 0.0062882 per WORLD CAT.

World Cat rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 503,042, med en sirkulerende forsyning på 80.00M WORLD CAT. I løpet av de siste 24 timene WORLD CAT har den blitt handlet mellom $ 0.0061865(laveste) og $ 0.00656094 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.09714, mens tidenes laveste notering var $ 0.

Kortsiktig har WORLD CAT beveget seg +0.33% i løpet av den siste timen og -31.21% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

World Cat (WORLD CAT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 503.04K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 503.04K Opplagsforsyning 80.00M Total forsyning 79,999,978.71555756

