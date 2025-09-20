WOPEN (WOPEN) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00058278$ 0.00058278 $ 0.00058278 Laveste pris $ 0.00000553$ 0.00000553 $ 0.00000553 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) +15.10% Prisendring (7D) +15.10%

WOPEN (WOPEN) sanntidsprisen er $0.00000758. I løpet av de siste 24 timene har WOPEN blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til WOPEN er $ 0.00058278, mens den rekordlave prisen er $ 0.00000553.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har WOPEN endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og +15.10% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

WOPEN (WOPEN) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 7.35K$ 7.35K $ 7.35K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 7.35K$ 7.35K $ 7.35K Opplagsforsyning 968.59M 968.59M 968.59M Total forsyning 968,590,491.631163 968,590,491.631163 968,590,491.631163

Nåværende markedsverdi på WOPEN er $ 7.35K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på WOPEN er 968.59M, med en total tilgang på 968590491.631163. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 7.35K.