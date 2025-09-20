Dagens WOPEN livepris er 0.00000758 USD. Spor prisoppdateringer for WOPEN til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk WOPEN pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens WOPEN livepris er 0.00000758 USD. Spor prisoppdateringer for WOPEN til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk WOPEN pristrenden enkelt hos MEXC nå.

WOPEN Pris (WOPEN)

Ikke oppført

1 WOPEN til USD livepris:

--
----
0.00%1D
WOPEN (WOPEN) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 18:31:48 (UTC+8)

WOPEN (WOPEN) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
24 timer lav
24 timer høy

$ 0.00058278
$ 0.00058278$ 0.00058278

$ 0.00000553
$ 0.00000553$ 0.00000553

+15.10%

+15.10%

WOPEN (WOPEN) sanntidsprisen er $0.00000758. I løpet av de siste 24 timene har WOPEN blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til WOPEN er $ 0.00058278, mens den rekordlave prisen er $ 0.00000553.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har WOPEN endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og +15.10% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

WOPEN (WOPEN) Markedsinformasjon

968.59M
968.59M 968.59M

968,590,491.631163
968,590,491.631163 968,590,491.631163

Nåværende markedsverdi på WOPEN er $ 7.35K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på WOPEN er 968.59M, med en total tilgang på 968590491.631163. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 7.35K.

WOPEN (WOPEN) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på WOPEN til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på WOPEN til USD ble $ +0.0000022609.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på WOPEN til USD ble $ -0.0000058361.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på WOPEN til USD ble $ -0.00008634126544288894.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0--
30 dager$ +0.0000022609+29.83%
60 dager$ -0.0000058361-76.99%
90 dager$ -0.00008634126544288894-91.92%

Hva er WOPEN (WOPEN)

The Open Crypto Foundation (OCF) represents a paradigm shift in the blockchain ecosystem, establishing a robust framework for secure, transparent, and interoperable decentralized applications. Our mission encompasses the development of cutting-edge cryptographic solutions, the implementation of advanced consensus mechanisms, and the creation of a comprehensive ecosystem that prioritizes security, scalability, and user sovereignty. Through our subsidiary OpenLabs, we are pioneering the OpenNet blockchain protocol, a next-generation distributed ledger technology that integrates zero-knowledge proofs, sharding mechanisms, and cross-chain interoperability protocols to deliver unprecedented performance and security guarantees. The token economics of OpenNet are designed to create a synergistic relationship between utility, security, and decentralized governance. The open token fuels network activity and application usage, while the stake token secures the network through PoS and empowers the community DAO. The initial allocation provides a foundation, but the long-term evolution of supply, rewards, and resource allocation is placed firmly in the hands of the stake holders.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

WOPEN (WOPEN) Ressurs

WOPEN Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil WOPEN (WOPEN) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine WOPEN (WOPEN) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for WOPEN.

WOPEN til lokale valutaer

WOPEN (WOPEN) tokenomics

Å forstå tokenomics bak WOPEN (WOPEN) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om WOPEN tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om WOPEN (WOPEN)

Hvor mye er WOPEN (WOPEN) verdt i dag?
Live WOPEN prisen i USD er 0.00000758 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende WOPEN-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på WOPEN til USD er $ 0.00000758. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for WOPEN?
Markedsverdien for WOPEN er $ 7.35K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av WOPEN?
Den sirkulerende forsyningen av WOPEN er 968.59M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forWOPEN ?
WOPEN oppnådde en ATH-pris på 0.00058278 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på WOPEN?
WOPEN så en ATL-pris på 0.00000553 USD.
Hva er handelsvolumet til WOPEN?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for WOPEN er -- USD.
Vil WOPEN gå høyere i år?
WOPEN kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut WOPEN prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 18:31:48 (UTC+8)

