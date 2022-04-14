Woolly Mouse (WOOLLY) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Woolly Mouse (WOOLLY), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Woolly Mouse (WOOLLY) Informasjon This project is dedicated to spreading the scientific breakthrough of Colossal Biosciences in creating the world's first Woolly Mouse. Colossal Biosciences has engineered the mouse equivalent of woolly mammoth genes into these mice, making the world’s first woolly mice. The company is on a quest for species de-extinction and preservation. With WOOLLY, we hope to responsibly represent this historic moment in our generation. Offisiell nettside: https://pump.fun/coin/47NF9q76FaLAbZQmBaHeeUWYsEn4Rt4qjmh1oACipump Kjøp WOOLLY nå!

Woolly Mouse (WOOLLY) Tokenomics og prisanalyse
Markedsverdi: $ 24.36K
Total forsyning: $ 998.70M
Sirkulerende forsyning: $ 998.70M
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 24.36K
All-time high: $ 0.003208
All-Time Low: $ 0
Nåværende pris: $ 0

Woolly Mouse (WOOLLY) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller
Å forstå tokenomics bak Woolly Mouse (WOOLLY) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.

Viktige målinger og hvordan de beregnes:
Total forsyning: Det maksimale antallet WOOLLY tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.
Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.
Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange WOOLLY tokens som kan finnes totalt.
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.
Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.

Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?
Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.
Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.
Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.
Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

