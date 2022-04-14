Woofi the genius dog (WOOFI) tokenomics
We are helping stray dogs building sanctuarys, donations and more. changing the game with woofi on solana.
the team is using cryptocurrencies to help stray dogs in an innovative way, They are building a large sanctuary in Mexico where they will be able to give a home to the dogs that are rescued daily.
This will be fully documented and published on all our networks. woofi is changing the game with crypto
Woofi the genius dog (WOOFI) Tokenomics og prisanalyse
Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Woofi the genius dog (WOOFI), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk.
Woofi the genius dog (WOOFI) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller
Å forstå tokenomics bak Woofi the genius dog (WOOFI) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.
Viktige målinger og hvordan de beregnes:
Total forsyning:
Det maksimale antallet WOOFI tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.
Sirkulerende forsyning:
Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.
Maksimal forsyning:
Den harde grensen for hvor mange WOOFI tokens som kan finnes totalt.
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.
Inflasjonsrate:
Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.
Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?
Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.
Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.
Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.
Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.
Nå som du forstår WOOFIs tokenomics, kan du utforske WOOFI tokenets livepris!
