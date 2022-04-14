Woofi the genius dog (WOOFI) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Woofi the genius dog (WOOFI), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Woofi the genius dog (WOOFI) Informasjon We are helping stray dogs building sanctuarys, donations and more. changing the game with woofi on solana. the team is using cryptocurrencies to help stray dogs in an innovative way, They are building a large sanctuary in Mexico where they will be able to give a home to the dogs that are rescued daily. This will be fully documented and published on all our networks. woofi is changing the game with crypto Offisiell nettside: https://www.wooficoin.com/ Kjøp WOOFI nå!

Woofi the genius dog (WOOFI) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Woofi the genius dog (WOOFI), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 511.77K $ 511.77K $ 511.77K Total forsyning: $ 991.12M $ 991.12M $ 991.12M Sirkulerende forsyning: $ 991.12M $ 991.12M $ 991.12M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 511.77K $ 511.77K $ 511.77K All-time high: $ 0.00595592 $ 0.00595592 $ 0.00595592 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00051635 $ 0.00051635 $ 0.00051635 Lær mer om Woofi the genius dog (WOOFI) pris

Woofi the genius dog (WOOFI) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Woofi the genius dog (WOOFI) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet WOOFI tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange WOOFI tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår WOOFIs tokenomics, kan du utforske WOOFI tokenets livepris!

WOOFI prisforutsigelse Vil du vite hvor WOOFI kan være på vei? Vår WOOFI prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se WOOFI tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!