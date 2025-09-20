Woofi the genius dog (WOOFI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00055257 $ 0.00055257 $ 0.00055257 24 timer lav $ 0.00059829 $ 0.00059829 $ 0.00059829 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00055257$ 0.00055257 $ 0.00055257 24 timer høy $ 0.00059829$ 0.00059829 $ 0.00059829 All Time High $ 0.00595592$ 0.00595592 $ 0.00595592 Laveste pris $ 0.00005062$ 0.00005062 $ 0.00005062 Prisendring (1H) -1.20% Prisendring (1D) -6.98% Prisendring (7D) -13.37% Prisendring (7D) -13.37%

Woofi the genius dog (WOOFI) sanntidsprisen er $0.00055175. I løpet av de siste 24 timene har WOOFI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00055257 og et toppnivå på $ 0.00059829, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til WOOFI er $ 0.00595592, mens den rekordlave prisen er $ 0.00005062.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har WOOFI endret seg med -1.20% i løpet av den siste timen, -6.98% over 24 timer og -13.37% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Woofi the genius dog (WOOFI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 546.79K$ 546.79K $ 546.79K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 546.79K$ 546.79K $ 546.79K Opplagsforsyning 991.12M 991.12M 991.12M Total forsyning 991,119,146.48 991,119,146.48 991,119,146.48

Nåværende markedsverdi på Woofi the genius dog er $ 546.79K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på WOOFI er 991.12M, med en total tilgang på 991119146.48. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 546.79K.