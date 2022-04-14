woofer (WOOFER) tokenomics Oppdag viktig innsikt i woofer (WOOFER), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

woofer (WOOFER) Informasjon woofer is popcat's dog version. it's purely a community memecoin based on solana. the token was minted by @btcordinal team and 45% of the supply was burnt at launch the dog woofs. the logo also references a "subwoofer" as the dog emits loud sounds, which plays around a double sense narrative, as $woofer is a dog and also some kind of sound emittor as a subwoofer. social media growth is also one of the main focus, as woofer is all about being loud. Offisiell nettside: https://solanawoofer.xyz/ Kjøp WOOFER nå!

woofer (WOOFER) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for woofer (WOOFER), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 21.99K $ 21.99K $ 21.99K Total forsyning: $ 4.28B $ 4.28B $ 4.28B Sirkulerende forsyning: $ 4.28B $ 4.28B $ 4.28B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 21.99K $ 21.99K $ 21.99K All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om woofer (WOOFER) pris

woofer (WOOFER) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak woofer (WOOFER) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet WOOFER tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange WOOFER tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår WOOFERs tokenomics, kan du utforske WOOFER tokenets livepris!

WOOFER prisforutsigelse Vil du vite hvor WOOFER kan være på vei? Vår WOOFER prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se WOOFER tokenets prisforutsigelse nå!

