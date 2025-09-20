woofer (WOOFER) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00022033$ 0.00022033 $ 0.00022033 Laveste pris $ 0.00000278$ 0.00000278 $ 0.00000278 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) -1.98% Prisendring (7D) -1.98%

woofer (WOOFER) sanntidsprisen er $0.0000053. I løpet av de siste 24 timene har WOOFER blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til WOOFER er $ 0.00022033, mens den rekordlave prisen er $ 0.00000278.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har WOOFER endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og -1.98% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

woofer (WOOFER) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 22.70K$ 22.70K $ 22.70K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 22.70K$ 22.70K $ 22.70K Opplagsforsyning 4.28B 4.28B 4.28B Total forsyning 4,283,316,680.7 4,283,316,680.7 4,283,316,680.7

Nåværende markedsverdi på woofer er $ 22.70K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på WOOFER er 4.28B, med en total tilgang på 4283316680.7. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 22.70K.