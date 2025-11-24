Wonderland TIME pris i dag

Sanntids Wonderland TIME (TIME) pris i dag er $ 0.02042241, med en 0.41% endring de siste 24 timene. Nåværende TIME til USD konverteringssats er $ 0.02042241 per TIME.

Wonderland TIME rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 18,385.39, med en sirkulerende forsyning på 900.26K TIME. I løpet av de siste 24 timene TIME har den blitt handlet mellom $ 0.02026984(laveste) og $ 0.02043166 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 10,063.72, mens tidenes laveste notering var $ 0.

Kortsiktig har TIME beveget seg -- i løpet av den siste timen og -4.91% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Wonderland TIME (TIME) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 18.39K$ 18.39K $ 18.39K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.06M$ 1.06M $ 1.06M Opplagsforsyning 900.26K 900.26K 900.26K Total forsyning 51,970,826.48851775 51,970,826.48851775 51,970,826.48851775

Nåværende markedsverdi på Wonderland TIME er $ 18.39K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på TIME er 900.26K, med en total tilgang på 51970826.48851775. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.06M.