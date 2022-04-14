Wonder Sites (WONDER) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Wonder Sites (WONDER), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Wonder Sites (WONDER) Informasjon $WONDER Token is the native utility token of Wondersites.co, a platform that helps users create business tools using Notion as a database. The platform builds essential business infrastructure including helpdesks, documentation hubs, blogs, and marketplaces without requiring coding knowledge. Used by hundreds of businesses, Wondersites offers an alternative to WordPress (which powers 43% of websites globally) by leveraging Notion's database capabilities and its 200 million monthly users. The token provides holders with premium feature access, governance rights, and service discounts within the ecosystem. Wondersites combines Notion's database functionality with SEO optimization, custom domains, analytics, web3 integrations, paywalls, memberships, and AI features to help businesses efficiently build and manage their digital toolkit. Offisiell nettside: https://wondersites.co Kjøp WONDER nå!

Wonder Sites (WONDER) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Wonder Sites (WONDER), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 241.80K $ 241.80K $ 241.80K Total forsyning: $ 972.08M $ 972.08M $ 972.08M Sirkulerende forsyning: $ 972.08M $ 972.08M $ 972.08M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 241.80K $ 241.80K $ 241.80K All-time high: $ 0.00256663 $ 0.00256663 $ 0.00256663 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00024874 $ 0.00024874 $ 0.00024874 Lær mer om Wonder Sites (WONDER) pris

Wonder Sites (WONDER) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Wonder Sites (WONDER) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet WONDER tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange WONDER tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår WONDERs tokenomics, kan du utforske WONDER tokenets livepris!

