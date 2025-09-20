Wonder Sites (WONDER) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00256663$ 0.00256663 $ 0.00256663 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.27% Prisendring (1D) -5.97% Prisendring (7D) -27.18% Prisendring (7D) -27.18%

Wonder Sites (WONDER) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har WONDER blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til WONDER er $ 0.00256663, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har WONDER endret seg med +0.27% i løpet av den siste timen, -5.97% over 24 timer og -27.18% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Wonder Sites (WONDER) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 243.82K$ 243.82K $ 243.82K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 243.82K$ 243.82K $ 243.82K Opplagsforsyning 972.08M 972.08M 972.08M Total forsyning 972,081,630.4094282 972,081,630.4094282 972,081,630.4094282

Nåværende markedsverdi på Wonder Sites er $ 243.82K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på WONDER er 972.08M, med en total tilgang på 972081630.4094282. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 243.82K.