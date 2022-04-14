Wombat (WOMBAT) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Wombat (WOMBAT), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Wombat (WOMBAT) Informasjon Wombat is a Web 3 Gaming Platform and is the only app a gamer needs to discover & play high-quality Web 3 games and to access & interact with NFTs on all major blockchains. Wombat empowers gamers to participate in the virtual economy, monetize playing time & achievements and adds a social dimension to gaming NFTs ownership The overall goal for the Wombat Web 3 Gaming Platform is to become a social gaming experience ("The Wombatverse") based upon NFTs. In this Wombatverse, users can act and react to NFTs they or their friends own and transact with, customize their avatars and their apps and share their own gaming successes and adventures with the outside world. There are 3.2B gamers in the Web 2 world. With the rise of interest in play-to-earn games, there is still a lack of easy onboarding and game discovery solutions for everyday players. Wombat brings millions of gamers from Web 2 into Web 3 by offering the smoothest experience at the nexus of both worlds. Offisiell nettside: https://www.wombat.app/

Wombat (WOMBAT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Wombat (WOMBAT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 137.14K $ 137.14K $ 137.14K Total forsyning: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Sirkulerende forsyning: $ 3.20B $ 3.20B $ 3.20B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 427.95K $ 427.95K $ 427.95K All-time high: $ 0.0160622 $ 0.0160622 $ 0.0160622 All-Time Low: $ 0.00001053 $ 0.00001053 $ 0.00001053 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Wombat (WOMBAT) pris

Wombat (WOMBAT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Wombat (WOMBAT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet WOMBAT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange WOMBAT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår WOMBATs tokenomics, kan du utforske WOMBAT tokenets livepris!

