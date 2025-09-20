Wombat (WOMBAT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.0160622$ 0.0160622 $ 0.0160622 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.01% Prisendring (1D) +4.93% Prisendring (7D) -20.03% Prisendring (7D) -20.03%

Wombat (WOMBAT) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har WOMBAT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til WOMBAT er $ 0.0160622, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har WOMBAT endret seg med +0.01% i løpet av den siste timen, +4.93% over 24 timer og -20.03% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Wombat (WOMBAT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 167.41K$ 167.41K $ 167.41K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 522.40K$ 522.40K $ 522.40K Opplagsforsyning 3.20B 3.20B 3.20B Total forsyning 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Wombat er $ 167.41K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på WOMBAT er 3.20B, med en total tilgang på 10000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 522.40K.