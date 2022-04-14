Woman Yelling At Cat (WYAC) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Woman Yelling At Cat (WYAC), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Woman Yelling At Cat (WYAC) Informasjon The Official “WOMAN YELLING AT CAT” meme coin launched by Taylor Armstrong. Offisiell nettside: https://wyac.world/ Kjøp WYAC nå!

Woman Yelling At Cat (WYAC) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Woman Yelling At Cat (WYAC), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 1.33M $ 1.33M $ 1.33M Total forsyning: $ 989.96M $ 989.96M $ 989.96M Sirkulerende forsyning: $ 989.96M $ 989.96M $ 989.96M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.33M $ 1.33M $ 1.33M All-time high: $ 0.057973 $ 0.057973 $ 0.057973 All-Time Low: $ 0.00042695 $ 0.00042695 $ 0.00042695 Nåværende pris: $ 0.00134382 $ 0.00134382 $ 0.00134382 Lær mer om Woman Yelling At Cat (WYAC) pris

Woman Yelling At Cat (WYAC) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Woman Yelling At Cat (WYAC) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet WYAC tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange WYAC tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår WYACs tokenomics, kan du utforske WYAC tokenets livepris!

