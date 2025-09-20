Woman Yelling At Cat (WYAC) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00147945 $ 0.00147945 $ 0.00147945 24 timer lav $ 0.00162766 $ 0.00162766 $ 0.00162766 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00147945$ 0.00147945 $ 0.00147945 24 timer høy $ 0.00162766$ 0.00162766 $ 0.00162766 All Time High $ 0.057973$ 0.057973 $ 0.057973 Laveste pris $ 0.00042695$ 0.00042695 $ 0.00042695 Prisendring (1H) +0.22% Prisendring (1D) -7.76% Prisendring (7D) -17.05% Prisendring (7D) -17.05%

Woman Yelling At Cat (WYAC) sanntidsprisen er $0.00149819. I løpet av de siste 24 timene har WYAC blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00147945 og et toppnivå på $ 0.00162766, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til WYAC er $ 0.057973, mens den rekordlave prisen er $ 0.00042695.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har WYAC endret seg med +0.22% i løpet av den siste timen, -7.76% over 24 timer og -17.05% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Woman Yelling At Cat (WYAC) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.48M$ 1.48M $ 1.48M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.48M$ 1.48M $ 1.48M Opplagsforsyning 989.96M 989.96M 989.96M Total forsyning 989,956,638.638309 989,956,638.638309 989,956,638.638309

Nåværende markedsverdi på Woman Yelling At Cat er $ 1.48M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på WYAC er 989.96M, med en total tilgang på 989956638.638309. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.48M.