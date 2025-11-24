WolfWifBallz pris i dag

Sanntids WolfWifBallz (BALLZ) pris i dag er $ 0.00003693, med en 2.94% endring de siste 24 timene. Nåværende BALLZ til USD konverteringssats er $ 0.00003693 per BALLZ.

WolfWifBallz rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 36,928, med en sirkulerende forsyning på 1.00B BALLZ. I løpet av de siste 24 timene BALLZ har den blitt handlet mellom $ 0.0000357(laveste) og $ 0.00003709 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.080777, mens tidenes laveste notering var $ 0.00003315.

Kortsiktig har BALLZ beveget seg -- i løpet av den siste timen og -7.07% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

WolfWifBallz (BALLZ) Markedsinformasjon

