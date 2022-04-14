Wolf of Wall Street ($WOLF) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Wolf of Wall Street ($WOLF), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Wolf of Wall Street ($WOLF) Informasjon $WOLF is the unofficial crypto fan club for the iconic film, The Wolf of Wall Street. The project was made to celebrate the hilarious memes and inspirational themes from this iconic film based on the wild life of Jordan Belfort. So the project has the potential for a natural fan base from the start. We have a robust roadmap for the $WOLF which includes staking and NFTs. We just had developed, and launched, a $WOLF telegram Tipbot. Our community can use it how they like to send & receive $WOLF to anyone on telegram just by tipping their tg handle (without any tipping fees!). This brings real utility to the project. At Stratton Oakmont 2.0 (modeled after the Wolf’s real life boiler room), our objective is to help each other get rich, by sharing alpha and trading strategies. Participants may be rewarded for sharing good information with the community, by being tipped in $WOLF tokens in the channel. Offisiell nettside: https://wolfofwallstreeteth.com/ Kjøp $WOLF nå!

Wolf of Wall Street ($WOLF) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Wolf of Wall Street ($WOLF), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 1.27M $ 1.27M $ 1.27M Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 873.42M $ 873.42M $ 873.42M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.45M $ 1.45M $ 1.45M All-time high: $ 0.01819523 $ 0.01819523 $ 0.01819523 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.0014547 $ 0.0014547 $ 0.0014547 Lær mer om Wolf of Wall Street ($WOLF) pris

Wolf of Wall Street ($WOLF) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Wolf of Wall Street ($WOLF) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet $WOLF tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange $WOLF tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår $WOLFs tokenomics, kan du utforske $WOLF tokenets livepris!

$WOLF prisforutsigelse Vil du vite hvor $WOLF kan være på vei? Vår $WOLF prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se $WOLF tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!