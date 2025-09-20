Wolf of Wall Street ($WOLF) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.01819523$ 0.01819523 $ 0.01819523 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) -3.20% Prisendring (7D) -3.20%

Wolf of Wall Street ($WOLF) sanntidsprisen er $0.00189228. I løpet av de siste 24 timene har $WOLF blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til $WOLF er $ 0.01819523, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har $WOLF endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og -3.20% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Wolf of Wall Street ($WOLF) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.65M$ 1.65M $ 1.65M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.89M$ 1.89M $ 1.89M Opplagsforsyning 873.42M 873.42M 873.42M Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Wolf of Wall Street er $ 1.65M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på $WOLF er 873.42M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.89M.