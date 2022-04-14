Wolf of Dumb Street (WODS) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Wolf of Dumb Street (WODS), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Wolf of Dumb Street (WODS) Informasjon Wolf of dumb street is a permissionless prediction market on Base. So easy that even 5 years old can use it. There is no limit to your imagination. In a world where Wall Street became too smart for its own good, where AI trades with AI, and algorithms battle algorithms, we created something different. Something dumber. Something real. This is a fun place for Based degens to discover their true imagination with prediction markets. Offisiell nettside: https://wods.fun Kjøp WODS nå!

Wolf of Dumb Street (WODS) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Wolf of Dumb Street (WODS), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 28.55K $ 28.55K $ 28.55K Total forsyning: $ 957.28M $ 957.28M $ 957.28M Sirkulerende forsyning: $ 957.28M $ 957.28M $ 957.28M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 28.55K $ 28.55K $ 28.55K All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Wolf of Dumb Street (WODS) pris

Wolf of Dumb Street (WODS) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Wolf of Dumb Street (WODS) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet WODS tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange WODS tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår WODSs tokenomics, kan du utforske WODS tokenets livepris!

WODS prisforutsigelse Vil du vite hvor WODS kan være på vei? Vår WODS prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se WODS tokenets prisforutsigelse nå!

