Wolf of Dumb Street (WODS) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 24 timer lav $ 0 24 timer høy $ 0 All Time High $ 0 Laveste pris $ 0 Prisendring (1H) -0.02% Prisendring (1D) -3.43% Prisendring (7D) +9.87%

Wolf of Dumb Street (WODS) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har WODS blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til WODS er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har WODS endret seg med -0.02% i løpet av den siste timen, -3.43% over 24 timer og +9.87% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Wolf of Dumb Street (WODS) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 21.29K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 21.29K Opplagsforsyning 957.28M Total forsyning 957,278,221.8296238

Nåværende markedsverdi på Wolf of Dumb Street er $ 21.29K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på WODS er 957.28M, med en total tilgang på 957278221.8296238. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 21.29K.