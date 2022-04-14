Woke Chain (GOWOKE) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Woke Chain (GOWOKE), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Woke Chain (GOWOKE) Informasjon Woke Chain is not just a cryptocurrency, it's a movement. The perfect blend of satire, humor, and financial opportunity. With a supply of 823,900,000... $GOWOKE is about ensuring inclusivity and everyone getting their fair share, while leveraging the speed and power of Solana Blockchain to create the best user experience. All social media content and works related to Woke Chain are a parody and should be viewed as such. Offisiell nettside: https://wokechain.fun/

Woke Chain (GOWOKE) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Woke Chain (GOWOKE), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 90.05K Total forsyning: $ 823.95M Sirkulerende forsyning: $ 823.95M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 90.05K All-time high: $ 0.00140247 All-Time Low: $ 0 Nåværende pris: $ 0.00010929

Woke Chain (GOWOKE) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Woke Chain (GOWOKE) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet GOWOKE tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange GOWOKE tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår GOWOKEs tokenomics, kan du utforske GOWOKE tokenets livepris!

GOWOKE prisforutsigelse Vil du vite hvor GOWOKE kan være på vei? Vår GOWOKE prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se GOWOKE tokenets prisforutsigelse nå!

