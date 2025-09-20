Woke Chain (GOWOKE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00011723 24 timer lav $ 0.00012093 24 timer høy All Time High $ 0.00140247 Laveste pris $ 0.00005501 Prisendring (1H) +0.05% Prisendring (1D) -1.80% Prisendring (7D) -2.50%

Woke Chain (GOWOKE) sanntidsprisen er $0.00011841. I løpet av de siste 24 timene har GOWOKE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00011723 og et toppnivå på $ 0.00012093, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til GOWOKE er $ 0.00140247, mens den rekordlave prisen er $ 0.00005501.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har GOWOKE endret seg med +0.05% i løpet av den siste timen, -1.80% over 24 timer og -2.50% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Woke Chain (GOWOKE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 97.57K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 97.57K Opplagsforsyning 823.95M Total forsyning 823,945,633.0

Nåværende markedsverdi på Woke Chain er $ 97.57K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på GOWOKE er 823.95M, med en total tilgang på 823945633.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 97.57K.