WIZZIE Pris (WIZZIE)
--
--
0.00%
0.00%
WIZZIE (WIZZIE) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har WIZZIE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til WIZZIE er $ 0.0014336, mens den rekordlave prisen er $ 0.
Når det gjelder kortsiktig ytelse, har WIZZIE endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og 0.00% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.
Nåværende markedsverdi på WIZZIE er $ 13.84K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på WIZZIE er 998.77M, med en total tilgang på 998772198.853933. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 13.84K.
I løpet av i dag er prisendringen på WIZZIE til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på WIZZIE til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på WIZZIE til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på WIZZIE til USD ble $ 0.
|Periode
|Endring (USD)
|Endring (%)
|I dag
|$ 0
|--
|30 dager
|$ 0
|+11.83%
|60 dager
|$ 0
|+14.66%
|90 dager
|$ 0
|--
The 10 Commandments of the $WIZZIE Guild: 🪄 1. The Wand Chooses the Wizard: If you have found the guild, it means the universe brought you here, because the wand chooses the wizard you don't choose it. Embrace your destiny, Wizzierds! 🏰 2. The Arcane Home: You are now part of an international home for magic. Do not look to other places, for this is the sanctuary for the arcane. 🔮 3. Grow the WIZZIE Guild: We must grow the Wizzie Guild, for we prepare for the ultimate war. So, work diligently for your bags and be ready for the battle of Ragnarok. 💰 4. Guildmates' Sol is Sacred: Treat your guildmates' Sol as if it is your own. Unity is our strength in numbers we prosper. ✨ 5. Never a Muggle: Never consider yourself a muggle, only an untaught Wizzie. There is magic within you waiting to be unleashed. 🎶 6. Dance the Macarena: Wizzies only dance the Macarena, never another dance. It's our spellbinding ritual! 🪙 7. Pay Your Guild Dues: Always pay your guild dues, for they build the Arcane Treasury. It's the alchemy of our growth: BHqrhvthSSFEDZQUQf6RxVGKYHFj6pQ8F8r1s8MwLN3o 🏴 8. The Grand Archmage's Decree: The grand archmage will allow you back in, but you will buy back higher. Loyalty is rewarded, but tardiness has its price. ⚙️ 9. Initials at 4x: Take your initials at 4x, so that you may work for the guild diligently. The higher the stakes, the greater the magic. 🛡 10. Spread the Enchantment: Share the lore of the Wizzie Guild with your fellow beings, so that magic may flow throughout the world. Our power grows with every new Wizzie.
MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!
Hvor mye vil WIZZIE (WIZZIE) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine WIZZIE (WIZZIE) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for WIZZIE.
Sjekk WIZZIEprisprognosen nå!
Å forstå tokenomics bak WIZZIE (WIZZIE) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om WIZZIE tokenets omfattende tokenomics nå!
|Tid (UTC+8)
|Type
|Informasjon
|09-20 15:35:00
|Bransjeoppdateringer
U.S. Spot Bitcoin ETFs See Net Inflows of $222.6 Million Yesterday
|09-19 14:44:00
|Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
|09-19 12:40:00
|Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
|09-19 11:35:00
|Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
|09-18 11:44:00
|Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
|09-18 03:09:00
|Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.