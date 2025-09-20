Dagens WIZZIE livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for WIZZIE til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk WIZZIE pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens WIZZIE livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for WIZZIE til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk WIZZIE pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Siden sist oppdatert: 2025-09-20 23:37:58 (UTC+8)

WIZZIE (WIZZIE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0014336
$ 0.0014336$ 0.0014336

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

WIZZIE (WIZZIE) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har WIZZIE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til WIZZIE er $ 0.0014336, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har WIZZIE endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og 0.00% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

WIZZIE (WIZZIE) Markedsinformasjon

$ 13.84K
$ 13.84K$ 13.84K

--
----

$ 13.84K
$ 13.84K$ 13.84K

998.77M
998.77M 998.77M

998,772,198.853933
998,772,198.853933 998,772,198.853933

Nåværende markedsverdi på WIZZIE er $ 13.84K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på WIZZIE er 998.77M, med en total tilgang på 998772198.853933. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 13.84K.

WIZZIE (WIZZIE) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på WIZZIE til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på WIZZIE til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på WIZZIE til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på WIZZIE til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0--
30 dager$ 0+11.83%
60 dager$ 0+14.66%
90 dager$ 0--

Hva er WIZZIE (WIZZIE)

The 10 Commandments of the $WIZZIE Guild: 🪄 1. The Wand Chooses the Wizard: If you have found the guild, it means the universe brought you here, because the wand chooses the wizard you don't choose it. Embrace your destiny, Wizzierds! 🏰 2. The Arcane Home: You are now part of an international home for magic. Do not look to other places, for this is the sanctuary for the arcane. 🔮 3. Grow the WIZZIE Guild: We must grow the Wizzie Guild, for we prepare for the ultimate war. So, work diligently for your bags and be ready for the battle of Ragnarok. 💰 4. Guildmates' Sol is Sacred: Treat your guildmates' Sol as if it is your own. Unity is our strength in numbers we prosper. ✨ 5. Never a Muggle: Never consider yourself a muggle, only an untaught Wizzie. There is magic within you waiting to be unleashed. 🎶 6. Dance the Macarena: Wizzies only dance the Macarena, never another dance. It's our spellbinding ritual! 🪙 7. Pay Your Guild Dues: Always pay your guild dues, for they build the Arcane Treasury. It's the alchemy of our growth: BHqrhvthSSFEDZQUQf6RxVGKYHFj6pQ8F8r1s8MwLN3o 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 8. The Grand Archmage's Decree: The grand archmage will allow you back in, but you will buy back higher. Loyalty is rewarded, but tardiness has its price. ⚙️ 9. Initials at 4x: Take your initials at 4x, so that you may work for the guild diligently. The higher the stakes, the greater the magic. 🛡 10. Spread the Enchantment: Share the lore of the Wizzie Guild with your fellow beings, so that magic may flow throughout the world. Our power grows with every new Wizzie.

WIZZIE Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil WIZZIE (WIZZIE) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine WIZZIE (WIZZIE) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for WIZZIE.

Sjekk WIZZIEprisprognosen nå!

WIZZIE til lokale valutaer

WIZZIE (WIZZIE) tokenomics

Å forstå tokenomics bak WIZZIE (WIZZIE) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om WIZZIE tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om WIZZIE (WIZZIE)

Hvor mye er WIZZIE (WIZZIE) verdt i dag?
Live WIZZIE prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende WIZZIE-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på WIZZIE til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for WIZZIE?
Markedsverdien for WIZZIE er $ 13.84K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av WIZZIE?
Den sirkulerende forsyningen av WIZZIE er 998.77M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forWIZZIE ?
WIZZIE oppnådde en ATH-pris på 0.0014336 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på WIZZIE?
WIZZIE så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til WIZZIE?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for WIZZIE er -- USD.
Vil WIZZIE gå høyere i år?
WIZZIE kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut WIZZIE prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 23:37:58 (UTC+8)

