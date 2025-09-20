WIZZIE (WIZZIE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.0014336$ 0.0014336 $ 0.0014336 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) 0.00% Prisendring (7D) 0.00%

WIZZIE (WIZZIE) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har WIZZIE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til WIZZIE er $ 0.0014336, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har WIZZIE endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og 0.00% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

WIZZIE (WIZZIE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 13.84K$ 13.84K $ 13.84K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 13.84K$ 13.84K $ 13.84K Opplagsforsyning 998.77M 998.77M 998.77M Total forsyning 998,772,198.853933 998,772,198.853933 998,772,198.853933

Nåværende markedsverdi på WIZZIE er $ 13.84K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på WIZZIE er 998.77M, med en total tilgang på 998772198.853933. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 13.84K.