Wizard Gang (WIZARD) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00151012 $ 0.00151012 $ 0.00151012 24 timer lav $ 0.00166044 $ 0.00166044 $ 0.00166044 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00151012$ 0.00151012 $ 0.00151012 24 timer høy $ 0.00166044$ 0.00166044 $ 0.00166044 All Time High $ 0.00760012$ 0.00760012 $ 0.00760012 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.00% Prisendring (1D) -4.91% Prisendring (7D) -26.62% Prisendring (7D) -26.62%

Wizard Gang (WIZARD) sanntidsprisen er $0.00153013. I løpet av de siste 24 timene har WIZARD blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00151012 og et toppnivå på $ 0.00166044, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til WIZARD er $ 0.00760012, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har WIZARD endret seg med +0.00% i løpet av den siste timen, -4.91% over 24 timer og -26.62% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Wizard Gang (WIZARD) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.53M$ 1.53M $ 1.53M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.53M$ 1.53M $ 1.53M Opplagsforsyning 999.84M 999.84M 999.84M Total forsyning 999,837,333.612918 999,837,333.612918 999,837,333.612918

Nåværende markedsverdi på Wizard Gang er $ 1.53M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på WIZARD er 999.84M, med en total tilgang på 999837333.612918. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.53M.