Wistaverse (WISTA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.091306$ 0.091306 $ 0.091306 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) 0.00% Prisendring (7D) 0.00%

Wistaverse (WISTA) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har WISTA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til WISTA er $ 0.091306, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har WISTA endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og 0.00% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Wistaverse (WISTA) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 18.49K$ 18.49K $ 18.49K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 20.92K$ 20.92K $ 20.92K Opplagsforsyning 37.13M 37.13M 37.13M Total forsyning 42,000,000.0 42,000,000.0 42,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Wistaverse er $ 18.49K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på WISTA er 37.13M, med en total tilgang på 42000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 20.92K.