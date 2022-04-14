winston spider monkey (WINSTON) tokenomics Oppdag viktig innsikt i winston spider monkey (WINSTON), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

winston spider monkey (WINSTON) Informasjon We’ve been checking out Winston’s videos on TikTok, and we couldn't get enough of how adorable this little monkey is! Naturally, the community wanted to get involved and show our support. After reaching out to his dad, @MichaelRobison on Instagram and TikTok, we finally connected with him on X. We shared our vision of making #Winston a crypto and internet sensation with our token, and Michael has been nothing but supportive. Not only has he posted about us on his X account, but he also updated his TikTok bio to include our Dex link and has even started making personalized videos for us. Michael’s deep roots in the crypto world make this collaboration even more exciting—he’s a true OG, having contributed to the Ethereum fork paper and worked on many white papers from 2016-2019. He’s no stranger to crypto! In honor of Winston, we’re thrilled to announce that once we reach a $10 million market cap, members of the community will be donating $5,000 to Winston’s 501(c)(3) non-profit organization! ​ ​​Be sure to check them out and join us in supporting! Offisiell nettside: https://winstonspidermonkey.com Kjøp WINSTON nå!

winston spider monkey (WINSTON) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for winston spider monkey (WINSTON), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 12.33K $ 12.33K $ 12.33K Total forsyning: $ 999.36M $ 999.36M $ 999.36M Sirkulerende forsyning: $ 999.36M $ 999.36M $ 999.36M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 12.33K $ 12.33K $ 12.33K All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om winston spider monkey (WINSTON) pris

winston spider monkey (WINSTON) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak winston spider monkey (WINSTON) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet WINSTON tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange WINSTON tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår WINSTONs tokenomics, kan du utforske WINSTON tokenets livepris!

WINSTON prisforutsigelse Vil du vite hvor WINSTON kan være på vei? Vår WINSTON prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se WINSTON tokenets prisforutsigelse nå!

