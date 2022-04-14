Winnie the Poodle (WINNIE) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Winnie the Poodle (WINNIE), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Winnie the Poodle (WINNIE) Informasjon Winnie the Poodle is a charity-driven fantoken built on the Solana blockchain with the purpose of enhancing animal welfare, particularly focusing on dogs in shelters. Inspired by a real-life poodle named Winnie, this project financially aids the Joey’s Friends foundation, a well-regarded animal welfare group. By using $WINNIE tokens, supporters contribute directly to initiatives like rescuing, housing, and providing medical care for animals in need. This creates a seamless integration of digital assets with a mission to drive positive, tangible change for vulnerable dogs. Offisiell nettside: https://winniethepoodle.dog/ Kjøp WINNIE nå!

Winnie the Poodle (WINNIE) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Winnie the Poodle (WINNIE), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 36.39K $ 36.39K $ 36.39K Total forsyning: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Sirkulerende forsyning: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 36.39K $ 36.39K $ 36.39K All-time high: $ 0.01291401 $ 0.01291401 $ 0.01291401 All-Time Low: $ 0.00002931 $ 0.00002931 $ 0.00002931 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Winnie the Poodle (WINNIE) pris

Winnie the Poodle (WINNIE) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Winnie the Poodle (WINNIE) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet WINNIE tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange WINNIE tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår WINNIEs tokenomics, kan du utforske WINNIE tokenets livepris!

