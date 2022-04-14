Wild Goat Coin (WGC) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Wild Goat Coin (WGC), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Wild Goat Coin (WGC) Informasjon Wild Goat Coin (WGC) is a fixed-supply, omnichain memecoin with its primary presence on HyperEVM. It pairs Hyperliquid’s HYPE token and gold-backed stablecoins such as Tether’s XAUT0 as core liquidity, positioning itself as a ‘GOLD × HYPE Memecoin’. The project migrated to WGC V3 in April 2025 with a LayerZero OFT and Superchain ERC-20 upgrade — enabling native token transfers across 32+ blockchains. Offisiell nettside: https://www.wildgoatcoin.com/ Kjøp WGC nå!

Wild Goat Coin (WGC) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Wild Goat Coin (WGC), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 395.95K $ 395.95K $ 395.95K Total forsyning: $ 5.00B $ 5.00B $ 5.00B Sirkulerende forsyning: $ 5.00B $ 5.00B $ 5.00B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 395.95K $ 395.95K $ 395.95K All-time high: $ 0.00135352 $ 0.00135352 $ 0.00135352 All-Time Low: $ 0.00000564 $ 0.00000564 $ 0.00000564 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Wild Goat Coin (WGC) pris

Wild Goat Coin (WGC) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Wild Goat Coin (WGC) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet WGC tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange WGC tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår WGCs tokenomics, kan du utforske WGC tokenets livepris!

WGC prisforutsigelse Vil du vite hvor WGC kan være på vei? Vår WGC prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se WGC tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!