Wild Goat Coin (WGC) tokenomics

Oppdag viktig innsikt i Wild Goat Coin (WGC), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid.
USD

Wild Goat Coin (WGC) Informasjon

Wild Goat Coin (WGC) is a fixed-supply, omnichain memecoin with its primary presence on HyperEVM. It pairs Hyperliquid’s HYPE token and gold-backed stablecoins such as Tether’s XAUT0 as core liquidity, positioning itself as a ‘GOLD × HYPE Memecoin’. The project migrated to WGC V3 in April 2025 with a LayerZero OFT and Superchain ERC-20 upgrade — enabling native token transfers across 32+ blockchains.

Offisiell nettside:
https://www.wildgoatcoin.com/

Wild Goat Coin (WGC) Tokenomics og prisanalyse

Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Wild Goat Coin (WGC), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk.

Markedsverdi:
$ 395.95K
Total forsyning:
$ 5.00B
Sirkulerende forsyning:
$ 5.00B
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
$ 395.95K
All-time high:
$ 0.00135352
All-Time Low:
$ 0.00000564
Nåværende pris:
$ 0
Wild Goat Coin (WGC) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller

Å forstå tokenomics bak Wild Goat Coin (WGC) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.

Viktige målinger og hvordan de beregnes:

Total forsyning:

Det maksimale antallet WGC tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.

Sirkulerende forsyning:

Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.

Maksimal forsyning:

Den harde grensen for hvor mange WGC tokens som kan finnes totalt.

FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):

Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.

Inflasjonsrate:

Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.

Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?

Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.

Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.

Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

Nå som du forstår WGCs tokenomics, kan du utforske WGC tokenets livepris!

WGC prisforutsigelse

Vil du vite hvor WGC kan være på vei? Vår WGC prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-dataene på denne siden er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke nøyaktigheten. Vennligst gjør grundig research før du investerer.