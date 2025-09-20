Wild Goat Coin (WGC) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00135352$ 0.00135352 $ 0.00135352 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.01% Prisendring (1D) -4.82% Prisendring (7D) +1.73% Prisendring (7D) +1.73%

Wild Goat Coin (WGC) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har WGC blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til WGC er $ 0.00135352, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har WGC endret seg med +0.01% i løpet av den siste timen, -4.82% over 24 timer og +1.73% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Wild Goat Coin (WGC) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 516.93K$ 516.93K $ 516.93K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 516.93K$ 516.93K $ 516.93K Opplagsforsyning 5.00B 5.00B 5.00B Total forsyning 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Wild Goat Coin er $ 516.93K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på WGC er 5.00B, med en total tilgang på 5000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 516.93K.