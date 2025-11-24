Wiki Agent pris i dag

Sanntids Wiki Agent (WIKI) pris i dag er $ 0.00000664, med en 0.13% endring de siste 24 timene. Nåværende WIKI til USD konverteringssats er $ 0.00000664 per WIKI.

Wiki Agent rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 6,641.83, med en sirkulerende forsyning på 1.00B WIKI. I løpet av de siste 24 timene WIKI har den blitt handlet mellom $ 0.00000654(laveste) og $ 0.00000668 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00024001, mens tidenes laveste notering var $ 0.00000654.

Kortsiktig har WIKI beveget seg +0.06% i løpet av den siste timen og -27.15% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Wiki Agent (WIKI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 6.64K$ 6.64K $ 6.64K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 6.64K$ 6.64K $ 6.64K Opplagsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Wiki Agent er $ 6.64K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på WIKI er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 6.64K.