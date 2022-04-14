WigoSwap (WIGO) tokenomics Oppdag viktig innsikt i WigoSwap (WIGO), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

WigoSwap (WIGO) Informasjon WigoSwap is a one-stop-shop for all things DeFi on the Fantom network. From our low-fee DEX to our high-yield farming and staking pools, user profile system, referral system, NFT Marketplace, and more, we have something for everyone. But that's just the beginning - our Gamified Burning Mechanism, CertiK-audited smart contracts, and achievements system (WigoQuest) provide a new level of engagement and reward for users, making WigoSwap the most cutting-edge DeFi platform on the market. Experience the future of DeFi with WigoSwap on the fast and secure Fantom network. Offisiell nettside: https://wigoswap.io/ Teknisk dokument: https://docs.wigoswap.io/ Kjøp WIGO nå!

WigoSwap (WIGO) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for WigoSwap (WIGO), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 186.00K $ 186.00K $ 186.00K Total forsyning: $ 1.79B $ 1.79B $ 1.79B Sirkulerende forsyning: $ 1.79B $ 1.79B $ 1.79B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 186.01K $ 186.01K $ 186.01K All-time high: $ 0.0285438 $ 0.0285438 $ 0.0285438 All-Time Low: $ 0.00009796 $ 0.00009796 $ 0.00009796 Nåværende pris: $ 0.0001026 $ 0.0001026 $ 0.0001026 Lær mer om WigoSwap (WIGO) pris

WigoSwap (WIGO) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak WigoSwap (WIGO) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet WIGO tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange WIGO tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår WIGOs tokenomics, kan du utforske WIGO tokenets livepris!

