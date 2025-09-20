Dagens WigoSwap livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for WIGO til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk WIGO pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens WigoSwap livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for WIGO til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk WIGO pristrenden enkelt hos MEXC nå.

$0.00011776
$0.00011776$0.00011776
-1.20%1D
WigoSwap (WIGO) Live prisdiagram
WigoSwap (WIGO) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0285438
$ 0.0285438$ 0.0285438

$ 0
$ 0$ 0

--

-1.27%

-11.50%

-11.50%

WigoSwap (WIGO) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har WIGO blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til WIGO er $ 0.0285438, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har WIGO endret seg med -- i løpet av den siste timen, -1.27% over 24 timer og -11.50% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

WigoSwap (WIGO) Markedsinformasjon

$ 211.33K
$ 211.33K$ 211.33K

--
----

$ 211.34K
$ 211.34K$ 211.34K

1.79B
1.79B 1.79B

1,794,641,830.118922
1,794,641,830.118922 1,794,641,830.118922

Nåværende markedsverdi på WigoSwap er $ 211.33K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på WIGO er 1.79B, med en total tilgang på 1794641830.118922. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 211.34K.

WigoSwap (WIGO) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på WigoSwap til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på WigoSwap til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på WigoSwap til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på WigoSwap til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-1.27%
30 dager$ 0-54.29%
60 dager$ 0-66.39%
90 dager$ 0--

Hva er WigoSwap (WIGO)

WigoSwap is a one-stop-shop for all things DeFi on the Fantom network. From our low-fee DEX to our high-yield farming and staking pools, user profile system, referral system, NFT Marketplace, and more, we have something for everyone. But that's just the beginning - our Gamified Burning Mechanism, CertiK-audited smart contracts, and achievements system (WigoQuest) provide a new level of engagement and reward for users, making WigoSwap the most cutting-edge DeFi platform on the market. Experience the future of DeFi with WigoSwap on the fast and secure Fantom network.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

WigoSwap (WIGO) Ressurs

Hvitbok
Offisiell nettside

WigoSwap Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil WigoSwap (WIGO) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine WigoSwap (WIGO) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for WigoSwap.

Sjekk WigoSwapprisprognosen nå!

WIGO til lokale valutaer

WigoSwap (WIGO) tokenomics

Å forstå tokenomics bak WigoSwap (WIGO) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om WIGO tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om WigoSwap (WIGO)

Hvor mye er WigoSwap (WIGO) verdt i dag?
Live WIGO prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende WIGO-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på WIGO til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for WigoSwap?
Markedsverdien for WIGO er $ 211.33K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av WIGO?
Den sirkulerende forsyningen av WIGO er 1.79B USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forWIGO ?
WIGO oppnådde en ATH-pris på 0.0285438 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på WIGO?
WIGO så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til WIGO?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for WIGO er -- USD.
Vil WIGO gå høyere i år?
WIGO kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut WIGO prisprognosen for en mer grundig analyse.
