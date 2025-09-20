WigoSwap (WIGO) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 24 timer lav $ 0 24 timer høy $ 0 All Time High $ 0.0285438 Laveste pris $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -1.27% Prisendring (7D) -11.50%

WigoSwap (WIGO) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har WIGO blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til WIGO er $ 0.0285438, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har WIGO endret seg med -- i løpet av den siste timen, -1.27% over 24 timer og -11.50% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

WigoSwap (WIGO) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 211.33K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 211.34K Opplagsforsyning 1.79B Total forsyning 1,794,641,830.118922

Nåværende markedsverdi på WigoSwap er $ 211.33K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på WIGO er 1.79B, med en total tilgang på 1794641830.118922. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 211.34K.