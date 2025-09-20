Wifmas (WIFMAS) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00111932$ 0.00111932 $ 0.00111932 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -0.63% Prisendring (1D) -1.32% Prisendring (7D) +20.96% Prisendring (7D) +20.96%

Wifmas (WIFMAS) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har WIFMAS blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til WIFMAS er $ 0.00111932, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har WIFMAS endret seg med -0.63% i løpet av den siste timen, -1.32% over 24 timer og +20.96% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Wifmas (WIFMAS) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 52.87K$ 52.87K $ 52.87K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 52.87K$ 52.87K $ 52.87K Opplagsforsyning 998.06M 998.06M 998.06M Total forsyning 998,057,564.53328 998,057,564.53328 998,057,564.53328

Nåværende markedsverdi på Wifmas er $ 52.87K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på WIFMAS er 998.06M, med en total tilgang på 998057564.53328. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 52.87K.