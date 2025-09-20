Wifejak (WIFE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.0224714$ 0.0224714 $ 0.0224714 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.77% Prisendring (1D) -2.78% Prisendring (7D) -14.49% Prisendring (7D) -14.49%

Wifejak (WIFE) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har WIFE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til WIFE er $ 0.0224714, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har WIFE endret seg med +0.77% i løpet av den siste timen, -2.78% over 24 timer og -14.49% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Wifejak (WIFE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 644.60K$ 644.60K $ 644.60K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 644.60K$ 644.60K $ 644.60K Opplagsforsyning 1000.00M 1000.00M 1000.00M Total forsyning 999,999,485.0 999,999,485.0 999,999,485.0

Nåværende markedsverdi på Wifejak er $ 644.60K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på WIFE er 1000.00M, med en total tilgang på 999999485.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 644.60K.