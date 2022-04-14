Wife Changing Money (WIFE) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Wife Changing Money (WIFE), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Wife Changing Money (WIFE) Informasjon WIFE is the first token launched by HeyAnon on the Arena Social platform, built on the Avalanche network. Rooted in meme culture and DeFAI, WIFE captures the spirit of crypto-native humor and ambition. The motto “Wife Changing Money” plays on the idea that only in crypto can gains be so life-changing, you might just upgrade everything - even your wife. What makes WIFE unique is that it's the first token launched by HeyAnon. Offisiell nettside: https://heyanon.ai/ Kjøp WIFE nå!

Wife Changing Money (WIFE) Tokenomics og prisanalyse
Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Wife Changing Money (WIFE), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk.
Markedsverdi: $ 75.88K
Total forsyning: $ 10.00B
Sirkulerende forsyning: $ 10.00B
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 75.88K
All-time high: $ 0.00101979
All-Time Low: $ 0
Nåværende pris: $ 0
Lær mer om Wife Changing Money (WIFE) pris

Wife Changing Money (WIFE) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Wife Changing Money (WIFE) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet WIFE tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange WIFE tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår WIFEs tokenomics, kan du utforske WIFE tokenets livepris!

WIFE prisforutsigelse Vil du vite hvor WIFE kan være på vei? Vår WIFE prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se WIFE tokenets prisforutsigelse nå!

