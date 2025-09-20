Wife Changing Money (WIFE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00101979$ 0.00101979 $ 0.00101979 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +6.73% Prisendring (1D) +0.67% Prisendring (7D) -18.48% Prisendring (7D) -18.48%

Wife Changing Money (WIFE) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har WIFE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til WIFE er $ 0.00101979, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har WIFE endret seg med +6.73% i løpet av den siste timen, +0.67% over 24 timer og -18.48% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Wife Changing Money (WIFE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 84.30K$ 84.30K $ 84.30K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 84.30K$ 84.30K $ 84.30K Opplagsforsyning 10.00B 10.00B 10.00B Total forsyning 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Wife Changing Money er $ 84.30K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på WIFE er 10.00B, med en total tilgang på 10000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 84.30K.