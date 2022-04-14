WickedBet Casino (WIK) tokenomics Oppdag viktig innsikt i WickedBet Casino (WIK), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

WickedBet Casino (WIK) Informasjon Welcome to WickedBet! The Hub for crypto gambling and betting. We offer up to $50,000,000 jackpots in real-world lotto bets. We currently hold our own Casino with thousands of games to choose from! Not only that, our Sportsbook and the $WIK Web3 PvP Arena will be shortly integrated onto our bespoke platform. We proudly present a brand-new and unique experience in the GambleFi world with our flagship product - Fully-Insured Lotto Betting on International lotteries and at a considerably lower cost than standard ticket purchasing; through our own $WIK token and other cryptocurrencies. Why $WIK? Holding $WIK: Benefit from the deflationary system that rises with platform usage. Staking $WIK: Benefit from our profit sharing models. Using $WIK: Discounts on our platform.

Early Access to our currently USDT based Casino.

A whole array of benefits in the Web3 PvP Arena.

Higher level access within our affiliate system.

Scaling rewards via our daily log in faucet system. Offisiell nettside: https://www.wickedbet.com Teknisk dokument: https://wickedbet-com.gitbook.io/wickedbet-whitepaper/usdwik/tokenomics Kjøp WIK nå!

WickedBet Casino (WIK) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for WickedBet Casino (WIK), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 112.78K $ 112.78K $ 112.78K Total forsyning: $ 69.45M $ 69.45M $ 69.45M Sirkulerende forsyning: $ 33.20M $ 33.20M $ 33.20M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 235.89K $ 235.89K $ 235.89K All-time high: $ 0.211205 $ 0.211205 $ 0.211205 All-Time Low: $ 0.00307217 $ 0.00307217 $ 0.00307217 Nåværende pris: $ 0.00339669 $ 0.00339669 $ 0.00339669 Lær mer om WickedBet Casino (WIK) pris

WickedBet Casino (WIK) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak WickedBet Casino (WIK) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet WIK tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange WIK tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår WIKs tokenomics, kan du utforske WIK tokenets livepris!

