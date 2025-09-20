Dagens WickedBet Casino livepris er 0.00350202 USD. Spor prisoppdateringer for WIK til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk WIK pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens WickedBet Casino livepris er 0.00350202 USD. Spor prisoppdateringer for WIK til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk WIK pristrenden enkelt hos MEXC nå.

WickedBet Casino Logo

WickedBet Casino Pris (WIK)

Ikke oppført

1 WIK til USD livepris:

$0.00350202
$0.00350202$0.00350202
-1.40%1D
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter.
USD
WickedBet Casino (WIK) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 16:01:37 (UTC+8)

WickedBet Casino (WIK) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00347574
$ 0.00347574$ 0.00347574
24 timer lav
$ 0.00355868
$ 0.00355868$ 0.00355868
24 timer høy

$ 0.00347574
$ 0.00347574$ 0.00347574

$ 0.00355868
$ 0.00355868$ 0.00355868

$ 0.211205
$ 0.211205$ 0.211205

$ 0.00307217
$ 0.00307217$ 0.00307217

+0.10%

-1.43%

-7.12%

-7.12%

WickedBet Casino (WIK) sanntidsprisen er $0.00350202. I løpet av de siste 24 timene har WIK blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00347574 og et toppnivå på $ 0.00355868, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til WIK er $ 0.211205, mens den rekordlave prisen er $ 0.00307217.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har WIK endret seg med +0.10% i løpet av den siste timen, -1.43% over 24 timer og -7.12% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

WickedBet Casino (WIK) Markedsinformasjon

$ 118.52K
$ 118.52K$ 118.52K

--
----

$ 243.24K
$ 243.24K$ 243.24K

33.84M
33.84M 33.84M

69,446,537.92473395
69,446,537.92473395 69,446,537.92473395

Nåværende markedsverdi på WickedBet Casino er $ 118.52K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på WIK er 33.84M, med en total tilgang på 69446537.92473395. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 243.24K.

WickedBet Casino (WIK) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på WickedBet Casino til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på WickedBet Casino til USD ble $ -0.0001689777.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på WickedBet Casino til USD ble $ -0.0013438602.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på WickedBet Casino til USD ble $ -0.0001700569921222115.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-1.43%
30 dager$ -0.0001689777-4.82%
60 dager$ -0.0013438602-38.37%
90 dager$ -0.0001700569921222115-4.63%

Hva er WickedBet Casino (WIK)

Welcome to WickedBet! The Hub for crypto gambling and betting. We offer up to $50,000,000 jackpots in real-world lotto bets. We currently hold our own Casino with thousands of games to choose from! Not only that, our Sportsbook and the $WIK Web3 PvP Arena will be shortly integrated onto our bespoke platform. We proudly present a brand-new and unique experience in the GambleFi world with our flagship product - Fully-Insured Lotto Betting on International lotteries and at a considerably lower cost than standard ticket purchasing; through our own $WIK token and other cryptocurrencies. Why $WIK? Holding $WIK: - Benefit from the deflationary system that rises with platform usage. Staking $WIK: - Benefit from our profit sharing models. Using $WIK: - Discounts on our platform. - Early Access to our currently USDT based Casino. - A whole array of benefits in the Web3 PvP Arena. - Higher level access within our affiliate system. - Scaling rewards via our daily log in faucet system.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

WickedBet Casino (WIK) Ressurs

Hvitbok
Offisiell nettside

WickedBet Casino Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil WickedBet Casino (WIK) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine WickedBet Casino (WIK) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for WickedBet Casino.

Sjekk WickedBet Casinoprisprognosen nå!

WIK til lokale valutaer

WickedBet Casino (WIK) tokenomics

Å forstå tokenomics bak WickedBet Casino (WIK) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om WIK tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om WickedBet Casino (WIK)

Hvor mye er WickedBet Casino (WIK) verdt i dag?
Live WIK prisen i USD er 0.00350202 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende WIK-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på WIK til USD er $ 0.00350202. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for WickedBet Casino?
Markedsverdien for WIK er $ 118.52K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av WIK?
Den sirkulerende forsyningen av WIK er 33.84M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forWIK ?
WIK oppnådde en ATH-pris på 0.211205 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på WIK?
WIK så en ATL-pris på 0.00307217 USD.
Hva er handelsvolumet til WIK?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for WIK er -- USD.
Vil WIK gå høyere i år?
WIK kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut WIK prisprognosen for en mer grundig analyse.
