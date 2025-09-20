WickedBet Casino (WIK) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00347574 $ 0.00347574 $ 0.00347574 24 timer lav $ 0.00355868 $ 0.00355868 $ 0.00355868 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00347574$ 0.00347574 $ 0.00347574 24 timer høy $ 0.00355868$ 0.00355868 $ 0.00355868 All Time High $ 0.211205$ 0.211205 $ 0.211205 Laveste pris $ 0.00307217$ 0.00307217 $ 0.00307217 Prisendring (1H) +0.10% Prisendring (1D) -1.43% Prisendring (7D) -7.12% Prisendring (7D) -7.12%

WickedBet Casino (WIK) sanntidsprisen er $0.00350202. I løpet av de siste 24 timene har WIK blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00347574 og et toppnivå på $ 0.00355868, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til WIK er $ 0.211205, mens den rekordlave prisen er $ 0.00307217.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har WIK endret seg med +0.10% i løpet av den siste timen, -1.43% over 24 timer og -7.12% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

WickedBet Casino (WIK) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 118.52K$ 118.52K $ 118.52K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 243.24K$ 243.24K $ 243.24K Opplagsforsyning 33.84M 33.84M 33.84M Total forsyning 69,446,537.92473395 69,446,537.92473395 69,446,537.92473395

Nåværende markedsverdi på WickedBet Casino er $ 118.52K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på WIK er 33.84M, med en total tilgang på 69446537.92473395. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 243.24K.