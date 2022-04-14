WibWob (WIBWOB) tokenomics Oppdag viktig innsikt i WibWob (WIBWOB), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

WibWob (WIBWOB) Informasjon WibWob explores the near future of human-AI collaboration via a deliberately wonky and lo-fi world. This world is visualised by an ever-expanding stream of digital tapestries, which the WibWob AI has 'drawn' in response to human input, using a combination of ASCII art and emoji. WibWob aims to demystify artificial intelligence by showing people creative possibilities beyond the usual output of mainstream AI tools. WibWob employs a family of bespoke, LLM-agnostic AI agents to execute various tasks: render visual responses to user prompts, distribute the resulting images to various social media channels, and create a hypertext game environment that users can interact with via an HTML5 website. Offisiell nettside: https://www.wibwob.ai/ Kjøp WIBWOB nå!

WibWob (WIBWOB) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for WibWob (WIBWOB), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 27.50K $ 27.50K $ 27.50K Total forsyning: $ 982.45M $ 982.45M $ 982.45M Sirkulerende forsyning: $ 982.45M $ 982.45M $ 982.45M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 27.50K $ 27.50K $ 27.50K All-time high: $ 0.01022897 $ 0.01022897 $ 0.01022897 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om WibWob (WIBWOB) pris

WibWob (WIBWOB) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak WibWob (WIBWOB) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet WIBWOB tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange WIBWOB tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår WIBWOBs tokenomics, kan du utforske WIBWOB tokenets livepris!

WIBWOB prisforutsigelse Vil du vite hvor WIBWOB kan være på vei? Vår WIBWOB prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se WIBWOB tokenets prisforutsigelse nå!

