WibWob (WIBWOB) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.00002798 24 timer høy $ 0.00002903 All Time High $ 0.01022897 Laveste pris $ 0.00001146 Prisendring (1H) -0.13% Prisendring (1D) -1.86% Prisendring (7D) -9.79%

WibWob (WIBWOB) sanntidsprisen er $0.00002815. I løpet av de siste 24 timene har WIBWOB blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00002798 og et toppnivå på $ 0.00002903, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til WIBWOB er $ 0.01022897, mens den rekordlave prisen er $ 0.00001146.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har WIBWOB endret seg med -0.13% i løpet av den siste timen, -1.86% over 24 timer og -9.79% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

WibWob (WIBWOB) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 27.66K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 27.66K Opplagsforsyning 982.45M Total forsyning 982,449,225.346988

Nåværende markedsverdi på WibWob er $ 27.66K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på WIBWOB er 982.45M, med en total tilgang på 982449225.346988. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 27.66K.