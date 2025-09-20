Whyyoutouzhele Pris (LI)
+0.24%
-3.66%
-12.66%
-12.66%
Whyyoutouzhele (LI) sanntidsprisen er $0.00140469. I løpet av de siste 24 timene har LI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00139301 og et toppnivå på $ 0.00146103, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til LI er $ 0.0054183, mens den rekordlave prisen er $ 0.00103515.
Når det gjelder kortsiktig ytelse, har LI endret seg med +0.24% i løpet av den siste timen, -3.66% over 24 timer og -12.66% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.
Nåværende markedsverdi på Whyyoutouzhele er $ 1.40M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på LI er 999.93M, med en total tilgang på 999927440.706517. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.40M.
I løpet av i dag er prisendringen på Whyyoutouzhele til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Whyyoutouzhele til USD ble $ +0.0000411520.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Whyyoutouzhele til USD ble $ -0.0004089930.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Whyyoutouzhele til USD ble $ -0.0001399153388878697.
|Periode
|Endring (USD)
|Endring (%)
|I dag
|$ 0
|-3.66%
|30 dager
|$ +0.0000411520
|+2.93%
|60 dager
|$ -0.0004089930
|-29.11%
|90 dager
|$ -0.0001399153388878697
|-9.05%
The Li Coin ($LI), launched as a meme coin on December 19, 2024, marks the starting point of its ecosystem development. The foundation will focus on gradually improving the technical infrastructure, building a decentralized governance framework, and advancing the causes of press freedom and human rights protection through a DAO model centered around the issuance of $LI.Objective: To enhance the technical infrastructure surrounding the issued $LI, define the foundation’s mission and governance framework, and establish a solid foundation for future development. Key Tasks 1. Define the Foundation’s Mission and Vision • Publish a vision document for the foundation (Litepaper or Whitepaper 2.0) that outlines the use cases, governance model, and long-term plans for $LI. • Clarify the foundation’s core objectives: promoting press freedom, protecting human rights, and advancing decentralized governance. 2. Design a DAO Governance Framework • Draft DAO governance rules, including proposal processes, voting mechanisms, and fund allocation methods. • Ensure token holders’ governance rights, such as the right to propose, vote, and oversee fund allocation. 3. Improve the Operation Model of Li’s Twitter Account to Achieve Decentralization and Immutability Goals: • Build an independent account site based on decentralized social protocols to ensure that information cannot be deleted or censored. • Encourage more funded creators to adopt similar protocols, enhancing account security and independence. • Use decentralized protocols to upload news, human rights events, and articles, ensuring that the information cannot be deleted or censored. Implementation Steps: • Select suitable decentralized social protocols (e.g., Nostr, Lens Protocol, or Bluesky). • Establish an independent site to host Li’s content and integrate it with the chosen social protocols. • Promote use cases of decentralized social protocols to attract more creators to join. • Provide technical support to help creators migrate their content to decentralized networks.
