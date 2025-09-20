White Whale (WHALE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00022508 $ 0.00022508 $ 0.00022508 24 timer lav $ 0.00023316 $ 0.00023316 $ 0.00023316 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00022508$ 0.00022508 $ 0.00022508 24 timer høy $ 0.00023316$ 0.00023316 $ 0.00023316 All Time High $ 0.265862$ 0.265862 $ 0.265862 Laveste pris $ 0.00020375$ 0.00020375 $ 0.00020375 Prisendring (1H) +0.00% Prisendring (1D) -0.92% Prisendring (7D) -5.88% Prisendring (7D) -5.88%

White Whale (WHALE) sanntidsprisen er $0.00023017. I løpet av de siste 24 timene har WHALE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00022508 og et toppnivå på $ 0.00023316, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til WHALE er $ 0.265862, mens den rekordlave prisen er $ 0.00020375.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har WHALE endret seg med +0.00% i løpet av den siste timen, -0.92% over 24 timer og -5.88% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

White Whale (WHALE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 163.44K$ 163.44K $ 163.44K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 171.95K$ 171.95K $ 171.95K Opplagsforsyning 710.10M 710.10M 710.10M Total forsyning 747,048,900.945473 747,048,900.945473 747,048,900.945473

Nåværende markedsverdi på White Whale er $ 163.44K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på WHALE er 710.10M, med en total tilgang på 747048900.945473. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 171.95K.