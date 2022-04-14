White Mountain Ermine (ERMINE) tokenomics
White Mountain Ermine (ERMINE) Informasjon
White Mountain Ermine is a charming ermine living in the snowy peaks of the Rocky Mountains. Known for her sleek, glossy white coat and bright, curious eyes, she has captured the hearts of many wildlife enthusiasts. In January 2025, this white ermine rose to fame as an Internet sensation when photos and videos of her frolicking in the snow went viral. Beloved for her playful demeanor, graceful movements, and adorable expressions, White Mountain Ermine has become a symbol of winter’s enchanting beauty.
White Mountain Ermine (ERMINE) Tokenomics og prisanalyse
Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for White Mountain Ermine (ERMINE), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk.
White Mountain Ermine (ERMINE) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller
Å forstå tokenomics bak White Mountain Ermine (ERMINE) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.
Viktige målinger og hvordan de beregnes:
Total forsyning:
Det maksimale antallet ERMINE tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.
Sirkulerende forsyning:
Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.
Maksimal forsyning:
Den harde grensen for hvor mange ERMINE tokens som kan finnes totalt.
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.
Inflasjonsrate:
Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.
Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?
Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.
Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.
Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.
Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.
Nå som du forstår ERMINEs tokenomics, kan du utforske ERMINE tokenets livepris!
ERMINE prisforutsigelse
Vil du vite hvor ERMINE kan være på vei? Vår ERMINE prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.
Hvorfor bør du velge MEXC?
MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på.
Ansvarsfraskrivelse
Tokenomics-dataene på denne siden er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke nøyaktigheten. Vennligst gjør grundig research før du investerer.