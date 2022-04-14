White Monster (WMSTER) tokenomics Oppdag viktig innsikt i White Monster (WMSTER), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

White Monster (WMSTER) Informasjon White Monster is the first energy drink meme coin on the Base chain inspired by the global cult of Monster Energy Ultra White, a zero-sugar favorite among gym bros and gamers. It's an onchain caffeine cult that represents the grind mentality and the collective drive to stay sharp and keep pushing forward. It’s more than just a token, it’s a lifestyle that encourages growth, strength, and excellence. Join us in redefining the future, one sip at a time. Offisiell nettside: https://whitemonsterbase.com/ Kjøp WMSTER nå!

White Monster (WMSTER) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for White Monster (WMSTER), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 45.01K $ 45.01K $ 45.01K Total forsyning: $ 799.98B $ 799.98B $ 799.98B Sirkulerende forsyning: $ 799.98B $ 799.98B $ 799.98B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 45.01K $ 45.01K $ 45.01K All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om White Monster (WMSTER) pris

White Monster (WMSTER) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak White Monster (WMSTER) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet WMSTER tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange WMSTER tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår WMSTERs tokenomics, kan du utforske WMSTER tokenets livepris!

WMSTER prisforutsigelse Vil du vite hvor WMSTER kan være på vei? Vår WMSTER prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se WMSTER tokenets prisforutsigelse nå!

