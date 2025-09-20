White Monster (WMSTER) Prisinformasjon (USD)

White Monster (WMSTER) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har WMSTER blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til WMSTER er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har WMSTER endret seg med +0.10% i løpet av den siste timen, -1.02% over 24 timer og -24.23% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

White Monster (WMSTER) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 48.06K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 48.06K Opplagsforsyning 799.98B Total forsyning 799,975,411,738.1162

Nåværende markedsverdi på White Monster er $ 48.06K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på WMSTER er 799.98B, med en total tilgang på 799975411738.1162. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 48.06K.