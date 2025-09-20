White Coffee Cat (WCC) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00769675$ 0.00769675 $ 0.00769675 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.67% Prisendring (1D) -5.68% Prisendring (7D) +2.92% Prisendring (7D) +2.92%

White Coffee Cat (WCC) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har WCC blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til WCC er $ 0.00769675, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har WCC endret seg med +0.67% i løpet av den siste timen, -5.68% over 24 timer og +2.92% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

White Coffee Cat (WCC) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 34.99K$ 34.99K $ 34.99K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 34.99K$ 34.99K $ 34.99K Opplagsforsyning 999.96M 999.96M 999.96M Total forsyning 999,959,149.43 999,959,149.43 999,959,149.43

Nåværende markedsverdi på White Coffee Cat er $ 34.99K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på WCC er 999.96M, med en total tilgang på 999959149.43. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 34.99K.