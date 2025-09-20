White Bike (BIKE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0$ 0 $ 0 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) 0.00% Prisendring (7D) +14.28% Prisendring (7D) +14.28%

White Bike (BIKE) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har BIKE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BIKE er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BIKE endret seg med -- i løpet av den siste timen, 0.00% over 24 timer og +14.28% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

White Bike (BIKE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 8.31K$ 8.31K $ 8.31K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 8.31K$ 8.31K $ 8.31K Opplagsforsyning 999.99M 999.99M 999.99M Total forsyning 999,990,950.949303 999,990,950.949303 999,990,950.949303

Nåværende markedsverdi på White Bike er $ 8.31K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BIKE er 999.99M, med en total tilgang på 999990950.949303. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 8.31K.